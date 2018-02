Ispica, al Liceo Curcio i corsi di Baskin

Ispica - Parte dall’istituto “Curcio” di Ispica la scommessa sui valori dello sport e dell’inclusione attraverso i corsi e gli allenamenti di baskin. Si tratta di una disciplina sportiva conosciuta anche come basket integrato che permette di giocare insieme e fare squadra a donne e uomini, normodotati e diversamente abili sia fisici che psichici. Questo sport è arrivato in Sicilia solo 7 anni fa e ad oggi sono già esistenti nel territorio regionale 18 squadre.

All’istituto Curcio di Ispica è stata già formata una squadra di 15 studenti grazie all’entusiasmo e alla determinazione del dirigente scolastico Maurizio Franzò e dei docenti Marco Vaccarella, Roberto Monaco e Salvatore Modica che hanno già avviato gli allenamenti una volta a settimana in vista del primo torneo regionale che si svolgerà a maggio e che sarà organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Inoltre anche uno dei campetti del Curcio è stato adattato per gli allenamenti di baskin e fornito di ben sei canestri.

I docenti Vaccarella e Monaco inoltre hanno seguito diversi corsi di formazione sul baskin e per questo sono a disposizione delle scuole del territorio al fine di far aumentare il numero di squadre e di scuole che vogliono lavorare per l’inclusione attraverso il baskin. “Crediamo molto – sostengono il dirigente Franzò e i docenti Vaccarella, Monaco e Modica che, attraverso questa esperienza che vede giocare insieme per vincere ragazzi diversamente abili e normodotati, possiamo abbattere molte barriere culturali e mentali per una scuola e una società autenticamente inclusive”. Giuseppina Franzò