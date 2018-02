Marina di Ragusa: l'insuperabile paninazzo con braciola de 'A Camperia

Marina di Ragusa - Oggi viene definito street food, ma per lo più tutti noi lo conosciamo e lo definiamo molto semplicemente "paninazzo": si tratta di un panino molto goloso, con carne o salumi, formaggio o mozzarella e di solito vi è l'aggiunta di patatine e salse. Il paninazzo è il classico panino siciliano, quello che al nord non troveresti mai e poi mai e che manca soprattutto quando ti trovi fuori e sei in cerca di una cena veloce, magari a notte fonda.

Nel variegato panorama dei produttori di paninazzi, c'è un piccolo chiosco che propone un paninazzo da non perdere e ha nel suo menù un insuperabile panino con braciola di pollo. 'A Camperia sembra uno di quei posti vecchio stile, il classico chioschetto a cui ti fermi per un veloce panino take away. C'è sempre la coda (e questo già è un buon segno), ma mai calca o ressa. Il personale è gentile e ben organizzato e non risulta che ci siano mai errori negli ordini. Sono tanti i panini proposti, dai classici hamburger a quelli con carne di cavallo, salumi vari e pancetta.

Ma il panino con braciola di pollo è, secondo noi, insuperabile. La carne viene fatta marinare ed è impregnata di aromi: all'assaggio rimane succosa e morbida, si scioglie praticamente in bocca. Il panino comprende anche mozzarella filante, funghi dolci, patatine, ketchup e maionese. Noi abbiamo scelto una versione "light", senza patatine fritte e ciò ha prodotto un risultato anche migliore: il sapore della carne, infatti, risalta ancora di più, ove fosse possibile. Altro elemento insuperabile di questo panino è proprio il pane: entrambi i lati sono tostati al punto giusto, rendendo questa squisitezza ancora più friabile. Il panino con braciola di pollo è l'ideale per una serata informale, veloce, magari da mangiare al volo prima di andare al cinema o se non si ha voglia di spendere tanto. Se vi fate preparare un panino d'asporto, gustatelo in riva al mare. E' la felicità dei sensi.

Prezzi: in due, abbiamo speso 18 euro e abbiamo preso due panini con braciola (cinque ero ciascuno), una porzione di olive all'ascolana (4 euro), acqua (1 euro) e una birra beks da 33 cl (3 euro). Il prezzo del singolo panino è perfettamente in linea con quello di altri locali dello stesso tipo.