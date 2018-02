Robert Andres emoziona Ragusa

Ragusa - Per l’ottavo concerto della 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” patrocinata dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero, ieri sera al Teatro Don Bosco è stato ospite il celebre pianista Robert Andres, che ha suonato un affascinante programma che spaziava da Mozart, Liszt e Debussy a Busoni. Il pubblico è rimasto ammaliato dalla bravura del maestro Robert Andres che, tra virtuosismi e intimi cantabili, ha espresso emozioni senza tempo catturando l’animo dei presenti e sfoggiando tutta la sua bravura. Andres ha regalato tante emozioni suonando con intensità, brillantezza, eleganza e gusto straordinari, con finezza interpretativa e tecnica solidissima. Lunghi gli applausi da parte dei presenti e il maestro Andres ha concesso un bis scegliendo la famosa danza rituale del fuoco suonandola con grande coinvolgimento emotivo. Quindi un altro successo dell’associazione musicale Melodica che propone sempre concerti di altissimo livello artistico. Prossimo appuntamento “Danzando per l’Europa con ...Fantasia!” sabato 17 febbraio con il bravissimo “Duo Calliope” (violino e pianoforte). Il prezzo del biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it.