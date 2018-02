Ispica, festa della Patena

Ispica - Martedì 13 febbraio ad Ispica presso la Basilica S. Maria Maggiore avrà luogo la festa delle Reliquie della S. Croce conosciuta come “Patena”. La storia del SS. Cristo Flagellato alla Colonna e l’antica Fede tramandata fin dai tempi remoti

dell’antica Chiesa di S. Maria della Cava rivivono in tutti i riti che da secoli vengono tramandati nella Basilica fin dalle prime luci dell’alba della “Festa della Patena” e nei successivi Venerdì di Quaresima.

Trattasi dell´aureola reliquiaria posta sul capo del simulacro del SS. Cristo Flagellato alla Colonna, al cui interno sono incastonate le reliquie della Santa Croce. La Reliquia della S. Croce in cui venne crocifisso Gesù Cristo si conserva nella chiesa S. Maria

Maggiore da circa tre secoli. Venne donata a don Maurizio Statella da frate Giovan Battista da Milano.

La reliquia che portava il sigillo del cardinale Francesco Baldacchini venne autenticata dalla Curia vescovile di Siracusa il 22 luglio del 1624, dietro autorizzazione di Papa Innocenzo X. A seghuito del terribile terremoto dell’11 gennaio 1693 che rase al suolo l’antica Spaccaforno, il marchese Statella, miracolosamente illeso, donò la reliquia alla Basilica S. Maria Maggiore. La festa della Patena ha origine nell´antico calendario liturgico siciliano che celebrava la flagellazione di Gesù, il martedì precedente il mercoledì delle Ceneri. La festa, detta anche il “Giovedì Santo Piccolo”, segna per i fedeli e l’intera Comunità l’inizio della preparazione alla Quaresima e ai suggestivi riti della Settimana Santa, tra i più conosciuti in tutta l’isola.

La festa si svolgerà secondo il seguente programma: ore 10,30 Concelebrazione Eucaristica in Basilica; seguirà la processione con la “Patena”, con la partecipazione dei Confrati, dei Fazzoletti Rossi, Assoc. Addolorata, delle altre Associazioni e Gruppi Parrocchiali, per le seguenti vie: Meli, Bianchi, Galliano, Raffaello, Roma, P.zza Unità d’Italia, XX Settembre e rientro in Basilica con solenne benedizione finale e tradizionale saluto al SS. Cristo Flagellato alla Colonna, saluto che – per tutti gli appartenenti alla Comunità ed al popolo ispicese - costituisce l’inizio ideale ai riti dei successivi Venerdì di Quaresima.