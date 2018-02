Carnevale di Chiaramonte: un grande potenziale ancora inespresso. FOTO

Chiaramonte Gulfi - Lo diciamo subito a scanso di equivoci: questo non vuole essere un articolo di critica, ma di incoraggiamento. Abbiamo assistito ieri alla prima sfilata dei carri allegorici del carnevale di Chiaramonte. Il tempo, nonostante le brutte premesse del pomeriggio, ci ha graziati e di ciò non possiamo che essere felici. Il freddo si avvertiva eccome, ma almeno non ha piovuto, permettendo così ai ragazzi di poter sfilare tranquillamente. I carri in concorso, in tutto, sono tre: “Mai più quel rosso, mai più”, “#Asocialnewtwork” e “Feliz los dias dela muerte”. Oltre ai tre carri, hanno sfilato anche due gruppi mascherati fuori concorso: i bambini della scuola elementare di Roccazzo e i rifugiati politici dell’associazione “La sorgente”. Questi, i fatti. Ora, passiamo ai dettagli ovvero a ciò che fa la differenza.

C’è stato un ottimo riscontro di pubblico e ovviamente questo non può che essere un fatto positivo: la gente, nonostante tutto, ha risposto bene. In provincia, però, c’è da dire che non c’è un altro comune dove sfilano i carri, ma solo feste per bambini o party privati. Il comune più vicino dove poter andare a vedere una sfilata di carri è Palazzolo Acreide. Per quanto riguarda i carri in sé, continuiamo a deplorare il ritardo considerevole della partenza: per quale motivo si insiste a mettere come orario di partenza le ore 17.30 quando invece prima delle 18.30 non ci si muove da Corso Kennedy e si arriva in piazza alle ore 20.00? Non può essere accettabile come risposta “si è sempre fatto così”, non è rispettoso nei confronti di tanta gente che arriva da fuori e che scendeva da via Ciano già a partire dalle ore 16.00. Se si vuole iniziare più tardi va benissimo: basta semplicemente spostare l’orario ufficiale, così magari si evita di restare in piazza ore e ore al freddo. I carri non sono brutti, ma neanche straordinari.

Abbiamo notato un leggero passo indietro circa i movimenti e la meccanica rispetto all’anno scorso ma abbiamo saputo che c’è stato un ricambio generazionale. Anche i ragazzi che compongono i carri, in effetti, erano di meno. Da un punto di vista strettamente scenico, troviamo che il più completo e interessante sia “Feliz los dias dela muerte”. A parte il titolo impossibile da ricordare e il fatto che ricordi il set de “La sposa cadavere”, il carro è piacevole da vedere e i movimenti un po’ più ricercati. Il carro vuole rappresentare il giorno della morte in Messico che, da quelle parti, non è un momento di tristezza, ma di gioia. Non sappiamo perché i ragazzi abbiano scelto questo tema, le ragioni ci sfuggono, ma alla fine sono gusti. Il tema più interessate, potenzialmente, poteva essere quello di “Mai più quel rosso, mai più”, che vorrebbe rappresentare l’incendio che ha devastato la pineta il 30 giugno. Sul carro vi è un enorme diavolo rosso, alberi distrutti e un canadair alla base della struttura. Il tema era interessante, ma il risultato non convince fino alla fine. Il titolo non è granchè. #Asocialnetwork, invece, è sicuramente il carro più azzeccato dal punto di vista della resa del tema: un enorme mostro che ricorda il joker di Batman stringe fra le mani un cellulare. Un cubo con le icone di whatsapp, poi, spunta dall’alto della struttura. La battaglia fra il primo e il secondo posto, dunque, sembrerebbe essere fra quest’ultimo carro e Feliz los dias dela muerte.

La sensazione che si ha, osservando la sfilata di quest’anno e facendo anche un paragone con gli anni scorsi, è che Chiaramonte abbia un grandissimo potenziale che però rimane sempre inespresso. E’ come se ad un certo punto avessimo avuto l’occasione di fare il salto di qualità e per qualche ragione quel passo non si è fatto. Ed è un peccato. A parere di chi scrive, il problema del carnevale di Chiaramonte è dovuto principalmente ad una mancata strutturazione di un’associazione che preservi le conoscenze di chi ha costruito e costruisce tutt’oggi i carri allegorici. Non si può rischiare che ad ogni ricambio generazionale vi siano dei passi indietro.

L’associazione del carnevale esiste, ma è solo un fantasma senza forma. L’auspicio è che questi ragazzi continuino anche l’anno prossimo e che nasca un’associazione o una cooperativa che preservi quelle conoscenze tecniche e artistiche in modo da sganciarsi da qualunque potere politico e far si che il carnevale di Chiaramonte cammini con le proprie gambe al di là di tutto e di tutti. Il carnevale di Chiaramonte non deve restare in balia degli eventi o essere usato come strumento di propaganda. Il carnevale di Chiaramonte deve avere la forza di camminare con le proprie gambe, con sponsor privati e contributi pubblici. Naturalmente, se il carnevale decollasse come dovrebbe, ci sarebbero da sistemare alcune cose, come ad esempio l’endemico problema dei parcheggi (o almeno fare un adeguato servizio navetta). Ottima, invece, l’idea di mettere in giro alcuni bagni chimici.

Foto: Davide Modesto