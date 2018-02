Carnevale di Palazzolo, tutti in piazza don Dj Albertino

Palazzolo Acreide - La musica in piazza mixata dal dj Albertino protagonista di questa domenica di Carnevale a Palazzolo. All’interno del tradizionale veglione allestito in piazza del Popolo il divertimento e i balli per tutta la giornata con l’orchestra “La luna rossa”, ma anche le degustazioni con “Il Carnevale del gusto” a cura di “Valentino Catering” e “Choco clown” a cura della pasticceria “Corsino”. E poi l’atteso ospite il dj Albertino che ha fatto ballare il numeroso pubblico presente all’interno del veglione.

Nel pomeriggio da piazza Pretura è partita la sfilata dei gruppi in maschera, con bande musicali, sbandieratori e il carro del Re Carnevale. A sfilare anche il gruppo “I segni dell’arte nel tempo” composto, tra gli altri, da alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. La sfilata ha fatto il giro del paese per raggiungere poi Piazza del Popolo.

Domani ci sarà il gran finale con la sfilata dei gruppi in maschera che stavolta partirà da piazza Giovanni Nigro, dove alle 16 ci sarà la storica “Sagra dei cavati” a cura del Circolo San Paolo e la musica con i “Broken Stick”. In Piazza del Popolo spazio a “Il Carnevale del gusto”, con la tradizionale sagra della salsiccia palazzolese, con la salsiccia di suino nero da allevamento locale di Palazzolo Acreide, il tradizionale veglione e la musica, dalle 22, con i “Sud Sound System”, la band che chiuderà questa edizione del Carnevale. Un Carnevale che quest’anno ha puntato sulla tradizione, con la sfilata dei gruppi in maschera e il tradizionale veglione in piazza con la valorizzazione delle eccellenze del gusto, che da sempre caratterizzano questa manifestazione. Un evento a misura di famiglia con il rispetto delle antiche tradizioni da riscoprire.