Nadia Toffa alle Iene: ho avuto un cancro, questa è una parrucca. VIDEO

Nadia Toffa torna alla conduzione de Le Iene e lo fa con una rivelazione choc. "Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito, il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio". La bionda conduttrice delle iene ha lasciato di stucco i suoi colleghi, Nicola Savino e Matteo Viviani con questa rivelazione.

Poi, la Iena, molto emozionata, ha continuato: "Non lo sapeva nessuno. Ho pensato tanto a questo momento, fra di noi c'è sempre stata sincerità", ha dichiarato rivolgendosi al suo pubblico. Questo, dunque, il malore avuto a dicembre, quando la Toffa è balzata agli onori della cronaca per essere stata ricoverata d'urgenza in ospedale: "Dopo lo svenimento ho fatto un accertamento, un check-up completo e ho scoperto della malattia. Ora sto benissimo. E rispetto a quello che mi è successo penso non ci sia assolutamente niente di cui vergognarsi, anzi. Ho solo perso qualche chilo, non mi vergogno neanche del fatto che sto indossando una parrucca, questi non sono i miei capelli".

Infine, aggiunge: "Anche a voi che mi incontrate per strada: trattatemi come sempre, anche criticandomi se lo ritenete. Non trattateci da malati, noi malati di cancro siamo dei guerrieri, dei fighi pazzeschi!".