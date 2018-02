Sicilia, attesi giorni di vento e pioggia

La perturbazione di origine atlantica che ha già colpito l’Italia raggiungerà nelle prossime ore anche le regioni meridionali, portando piogge e venti molto forti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire da domani mattina precipitazioni intense e diffuse, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia settentrionale, Calabria e Puglia meridionale. Attesi inoltre venti di burrasca su Sicilia e Calabria, in estensione dal tardo pomeriggio alla Puglia.

In particolare, il dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido dalle 16 di oggi e fino alle ore 24 di domani. «Dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, dalla tarda mattinata, si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali».