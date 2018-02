Edy Bandiera visita il mercato dei fiori a Scicli

Scicli - “Oggi a Scicli ho avuto il piacere di visitare una delle realtà più stimolanti del nostro territorio: il mercato del fiore a Scicli.

Ringrazio l’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera per aver accolto il mio invito e i padroni di casa per averci guidato in questo viaggio all’interno di una realtà economica vivace, dinamica e all’avanguardia, che oggi si pone come maggiore importatore di piante e fiori di tutto il Meridione.

La politica ha l’obbligo di dialogare e tutelare le grandi realtà imprenditoriali che fanno della nostra provincia tra le più produttive al Sud.

Forza Italia, oggi più che mai, può dare il necessario apporto di competenza ed esperienza a supporto dell’impresa.”