Il Duo Calliope in concerto a Ragusa

Ragusa - Un concerto dedicato all’Europa sarà il cuore del prossimo appuntamento della 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica" patrocinata dall'Assessorato allo spettacolo del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. "Danzando per l’Europa con ...fantasia!”, questo il titolo del concerto, è in programma sabato 17 febbraio alle ore 20.30 come di consueto al Teatro Don Bosco e vedrà protagonista il Duo Calliope che è stato fondato nel 2002 ed è formato da Artashes Stamboltsyan al violino e Sarah Stamboltsyan al pianoforte. Il duo eseguirà un bellissimo e vario programma che spazierà dalle sonate alle fantasie, dalle danze folk rumene a quelle ungheresi. Questi due bravissimi artisti hanno studiato musica presso il Conservatorio Komitas di Yerevan / Armenia e presso il conservatorio di Hannover / Germania. Artashes si è concentrato sul violino e sulla conduzione orchestrale, Sarah ha studiato pianoforte e musica da camera. Tra l’altro Artashes Stamboltsyan è impegnato come primo dei secondi violini all'orchestra filarmonica di Vogtland, inoltre è un direttore e direttore del coro di camera Zeulenroda. Sarah Stamboltsyan è un’appassionata concertista-pianista e cembalista, con all’attivo diverse rappresentazioni solistiche in Germania (Frauenkirche Dresden, Hambacher Schlosskonzerte e molti altri) e all'estero (USA, Turchia, Lussemburgo e altri). Il Duo Calliope è stato ospite di prestigiose manifestazioni come il festival musicale tedesco-francese "Rheinischer Frühling", il Festival internazionale di musica da camera Böblingen, la "Havellandische Musikfestspiele" e altri. Il repertorio del duo spazia dalla musica barocca alla musica contemporanea. Nel 2007 hanno registrato il loro primo cd, seguito da un secondo cd nel 2010 che si è concentrato sul lavoro del compositore di Berlino Max Doehlemann. Nel 2010 Sarah e Artashes Stamboltsyan hanno fondato il duo cameristico Calliope, il cui scopo è la promozione di giovani musicisti di talento e di musica contemporanea. Il Duo Calliope ha frequenti impegni di concerti in diverse città tedesche e all'estero. Il prezzo del biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it.