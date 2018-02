I Soliti Idioti, in teatro a Ragusa

Ragusa - Una serata all'insegna del buonumore è prevista per domenica prossima 18 febbraio alle ore 19.00 presso il cine-teatro Don Bosco dei Salesiani di Ragusa. La compagnia "I Picciuotti dell'oratorio" metteranno in scena, a scopo di beneficenza, la commedia brillante in tre atti dal titolo "I soliti idioti colpiscono ancora!" di Renato Fidone. La compagnia a carattere amatoriale e con fini sociali, è formata dalla maggior parte da Salesiani Cooperatori (i laici della famiglia salesiana) che ad onor del vero ragazzi non lo sono più, ma hanno la voglia, anche tramite la passione per il teatro, di conservare interiormente quello spirito giovanile tanto auspicato e proclamato da Don Bosco con una sua celebre frase: "Basta che siate giovani che io vi ami assai." Da qui il nome ironico di questo gruppo di "evergreen" che già nel 2016 aveva portato positivamente in scena un'altra commedia brillante dal titolo "Lu mastru ri li mastri". E sulla scia dell'entusiasmo del precedente lavoro ecco adesso pronti per quest'altra scommessa. Per domenica la compagnia è pronta al debutto e a salire sul palco per offrire al pubblico la piece, per vivere quell'attimo intenso che dovrà ricompensare i tanti sacrifici occorsi durante le prove teatrali durate diversi mesi.