Marcello Perracchio vive nel Commissario Montalbano

Modica - Marcello Perracchio è morto a fine luglio, quando le riprese delle due nuove puntate del Commissario Montalbano erano già terminate. Ma nella primavera 2017, quando i due nuovi episodi (La giostra degli scambi e Amore) sono stati girati, l'attore modicano, che dal 1998 ha sempre interpretato il dottor Pasquano, era ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Gli spettatori si sono chiesti con chi e come Alberto Sironi, il regista, avrebbe sostituito Marcello. Con nessuno, è la risposta. Il regista, con grande delicatezza e intelligenza, ci dice che il dottor Pasquano è assente:“E' incazzatissimo perché gli chiudono un mese la sala di poker”. La citazione è una sorpresa. Pasquano c’è. Evocato e invisibile, come la moglie del tenente Colombo. Ma insostituibile. Inventarsene un altro sarebbe stata una follia, gli autori lo sanno. Applausi social alla scelta di tenerlo vivo per fiction. Su Twitter omaggi continui, quasi un topic nel topic #Montalbano (subito trend, a pochi minuti dall’inizio).