Palermo: casting per il nuovo film di Lando Buzzanca

Palermo - Lando Buzzanca e Francesca Della Valle cercano volti nuovi per il trailer di un film che sarà girato interamente in Sicilia e che vedrà l'attore sia come protagonista che alla regia.

Le selezioni si terranno a Villa De Rosa, in via Piraineto 70 a Villagrazia di Carini (Club Lando Buzzanca & Francesca della Valle) giovedì 22 e venerdì 23 febbraio dalle 14 alle 18.

Gli uomini e le donne che parteciperanno dovranno avere un’età compresa tra i 25 ed i 35 anni e dovranno arrivare ai casting muniti di curriculum vitae. Bisogna presentarsi anche con una copia di un documento, una foto a mezzo busto e una intera a viso scoperto.

Il casting director è Francesca Della Valle, il regista del casting è Manfredi Russo e il responsabile casting è Paola Mazza.