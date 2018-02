Spaccio, arrestati due giovani a Modica e un minore a Pozzallo

Modica - Sono state arrestate ieri dai carabinieri, due persone a Modica ed un giovanissimo minorenne a Pozzallo. L'accusa è di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mentre i militari entravano nell’abitazione, un giovane alla vista dei militari e del cane antidroga ha tentato di lanciarsi da un balcone, ma la casa era circondata e il ragazzo è stato bloccato.

Nel vano avvolgibile della serranda erano occultati oltre 40 grammi di marijuana già divise in dosi e pronte per lo spaccio. Nell’abitazione i militari dell’Arma hanno rinvenuto anche tutti gli strumenti per il taglio ed il confezionamento. E' stato arrestato Giancarlo Noto, 23 anni, modicano, e Matteo Matarazzo, 24 anni, modicano, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Ragusa per i successivi provvedimenti.

A Pozzallo, invece, è stato intercettato un giovane già noto alle forze dell'ordine di appena 17 anni che cedeva una dose di marijuana da 2 grammi ad una ragazza di 26 anni. I militari lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione, e gli hanno trovato addosso altro stupefacente dello stesso tipo. E' stato tratto in arresto e tradotto presso il centro di prima accoglienza degli Istituti penitenziari di Catania, su disposizione del pubblico Ministero della procura per i minorenni di Catania.