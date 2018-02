Aricò escluso dall'elenco dei manager della sanità

Ragusa - L'ex manager dell'Asp di Ragusa Maurizio Aricò non è nell'elenco dei manager della sanità. L'attuale commissario di Villa Sofia-Cervello di Palermo non è presente nel nuovo albo nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale nelle aziende e negli enti sanitari. Prima erano 670 gli aspiranti manager con le carte in regola per guidare le 18 aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche dell'Isola. Almeno secondo la Regione siciliana che li ha giudicati idonei. Ora che la selezione è stata gestita dal Ministero alla Salute, sono rimasti poco meno di cinquanta i siciliani in corsa per le tolde di comando della sanità.

L’elenco è stato formulato dopo una selezione indetta tramite avviso pubblico lo scorso mese di settembre. Una commissione, infatti, ha proceduto alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale, assegnando un punteggio secondo parametri. Sono inseriti i soli candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 70 punti su un massimo di 100. Adesso però si pasa alla fase del controllo dei titoli che gli idonei hanno dichiarato di possedere attraverso una dichiarazione sostitutiva. La valutazione dei candidati verrà effettuata su base regionale dalle commissioni che verranno nominate dai Presidenti delle Regioni. Anche le modalità ed i criteri delle valutazioni verranno definiti su base regionale. Ciascuna Regione potrà infatti dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” per individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico di direttore generale, direttore amministrativo e o direttore sanitario.

Tra i commissari presenti nell'albo appena pubblicato ci sono: Antonio Candela (Asp Palermo), Gervasio Venuti (Asp Agrigento), Salvatore Lucio Ficarra (Asp Ragusa), Salvatore Brugaletta (Asp Siracusa), Gaetano Sirna (Asp Messina), Giuseppe Giammanco (Asp di Catania), Giovanna Fidelio (Asp Enna), Giovanni Bavetta (Asp Trapani), Angelo Aliquò (Irccs Bonino Pulejo di Messina), Giovanni Migliore (Arnas Civico di Palermo), Fabrizio De Nicola (Policlinico di Palermo), Giorgio Santonocito (Arnas Garibaldi di Catania), Maria Letizia Di Liberti (ospedale Papardo di Messina) e Michele Vullo (Policlinico di Messina).