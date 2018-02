Celebrati i funerali di Fabio Cappello

Ragusa - Sono stati celebrati stamani, nella chiesa Maria Ausiliatrice dei padri salesiani, i funerali di Fabio Cappello, il 34enne ragusano morto in un incidente stradale mentre si trovava nelle Antille Francesi per lavoro. La salma del giovane ragusano è giunta ieri pomeriggio a in città. Un momento di preghiera si è svolto presso l'istituto salesiano, luogo che il ragazzo conosceva bene e in cui aveva fatto tante amicizie, visto che aveva giocato a calcio nella Pgs Orsa. La salma di Fabio è rientrata a Ragusa grazie ad una gara di solidarietà fra i suoi amici che hanno trovato in pochi giorni i soldi necessari a far tornare il corpo dai Caraibi. La mamma di Fabio è intervenuta in chiesa per ringraziare gli amici, e soprattutto Giovanni, che ha avuto un grande ruolo nel riportare la salma a casa.

Foto di Salvo Bracchitta