Chiaramonte, il Consorso di Poesia insignito del Patrocinio dell'ARS

Chiaramonte Gulfi - Anche quest’anno la X edizione del Concorso Nazionale di Poesia Chiaramonte Gulfi Città dei Musei avrà il privilegio di essere insignita del patrocinio gratuito dell’Assemblea Regionale Siciliana. La notizia è stata appresa con grande gioia dall’Associazione Culturale “L’ArciVersi”, organizzatrice del concorso, e dal direttore artistico della manifestazione, il poeta Sergio D’angelo: “Ringrazio di vero cuore i miei fraterni soci, Alessandro D’Amato e Giovanni Catania perché senza di loro tutto questo non sarebbe mai potuto accadere. Questa ulteriore attestazione dimostra che il Concorso di poesia opera nella totale serietà e trasparenza e per noi è solo motivo d’orgoglio”.

Il Concorso è già stato insignito anche della Medaglia di Bronzo del Senato della Repubblica nel 2015. C’è ancora tempo per poter inviare gli elaborati: la scadenza, infatti, è fissata per il 31 maggio 2018 e tutte le informazioni sul bando potranno essere scaricate dal sito https://sites.google.com/site/poesiacittadeimusei/ o dal sito del Comune di Chiaramonte Gulfi http://www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it/node/24944, partner della manifestazione. I nomi della giuria tecnica saranno resi noti a breve, così come il nome dell’ospite speciale di questa edizione che riceverà il premio “Chiaramonte Cultura”.