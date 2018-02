Cinema, Cucinotta a caccia di comparse

Roma - Maria Grazia Cucinotta 'a caccia' di giovanissimi che potranno essere, come dice lei, le nuove star del futuro. Solo lo scorso weekend sono arrivati a Roma più di 4000 ragazzi da tutta Italia per essere provinati in un progetto da lei fortemente voluto insieme a Paula Bosco: 'Teen', una serie italiana web/tv su due generazioni a confronto. Attraverso la lettura dei diari di 5 ragazzi americani del 1984, 6 adolescenti italiani del 2018 scopriranno se stessi e un mistero celato da 34 anni. Lo spettatore potrà seguire le vicende dei propri beniamini attraverso i profili Instagram, Facebook ecc. In questo modo si potranno fornire piccole anticipazioni e approfondimenti sugli eventi narrati nella serie. Anche i ragazzi del 1984 avranno un loro spazio web nei profili ufficiali di Teen. Saranno presenti nella serie anche guest star di fama nazionale e internazionale.