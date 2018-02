Instagram: come fare gli screenshot delle storie senza essere scoperti

Una novità per gli appassionati di Instagram: pochi giorni fa è stata introdotta la possibilità per gli utenti che realizzano storie di visualizzare tutti coloro che realizzano uno screenshot alle proprie storie. Una novità pensata per spaventare molti utenti che erano soliti realizzare degli screenshot da poter poi condividere, magari impropriamente. Gli utenti non potranno nemmeno più registrare la Storia con la funzionalità "registrazione schermo" disponibile su iOS o su Android perché anche in quel caso manderà una notifica al "padrone" della storia. Ma come si dice in questi casi, fatta la legge trovato l'inganno: ed ecco allora la soluzione per bypassare il blocco di Instagram. Con qualche accorgimento sarà possibile impedire agli utenti di essere avvisati quando i visitatori realizzeranno uno screenshot o una registrazione dello schermo.

Basta seguire semplicemente queste istruzioni:



Aprire l'applicazione di Instagram;

selezionare la storia che vogliamo salvare, visualizzandola e poi chiudendola;

fatto ciò, senza chiudere l'applicazione, si dovrà attivare la modalità aereo dello smartphone;

con il telefono completamente offline si potrà riaprire la storia ed effettuare lo screenshot.

Togliendo la connessione sarà possibile salvare nel proprio rullino fotografico o nella propria galleria la Storia di Instagram senza però essere scoperto dall'utente.