Ragusa settima città più romantica d'Italia

Ragusa - Nel giorno di San Valentino, Amazon rivela i dati circa le città italiane definite più "romantiche". Quest'anno, anche Ragusa entra nella top 10, classificandosi al sesto posto. E' Treviso ad aggiudicarsi quest’anno il titolo di città più romantica d’Italia. La città veneta scalza Bolzano dal primo posto. Verona, città natale di Romeo e Giulietta, scende dal 5° posto dello scorso anno all’11° attuale. Secondo posto della top 10 è la città di Brescia, che prende il posto di Milano. Anche il Sud Italia non rimane immune al fascino delle storie d’amore: al 3° posto della classifica si trova la città di Brindisi.

Il Centro-Sud entra nella top 5 con la città di Pescara, al 4° posto, e Salerno che, con una grande rimonta, sale dalla 36° posizione dell’anno precedente fino al 5° posto. Dopo Varese, 6°, si posizionano, Ragusa e Modena (7° e 8° posto). Per finire, Milano scende dalla 2a posizione dello scorso anno alla 9a, seguito da Novara che si attesta all’ultimo posto della top 10. Ecco la top ten delle città più romantiche:

1. Treviso

2. Brescia

3. Brindisi

4. Pescara

5. Salerno

6. Varese

7. Ragusa

8. Modena

9. Milano

10. Novara

Questi dati sono elaborati in base agli utenti che leggono maggiormente romanzi rosa, individuata secondo il numero di libri acquistati dai clienti su Amazon.it durante l’ultimo anno su base pro capite, in città con più di 100.000 abitanti.

Anche quest’anno città note per i loro scenari da sogno, come Roma, Venezia, e Napoli, non si classificano nelle prime dieci posizioni.