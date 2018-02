Ricorso panificatori contro chiusura domenicale, conferenza Confesercenti

Ragusa - La Confesercenti provinciale indice domani, giovedì 15 febbraio 2018, alle ore 10 una conferenza stampa presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Ragusa, in piazza Libertà, per illustrare il ricorso al presidente della Regione siciliana contro il decreto dell’ex assessore regionale alle Produttive Mariella Lo Bello che ha previsto la chiusura domenicale per i panifici.

Il presidente della Confesercenti Luigi Marchi, il direttore provinciale Massimo Giudicem il presidente dell’Assopanificatori Giovanni Morreale e l’avv. Giovanni Francesco Fidone presenteranno i motivi che hanno spinto l’organizzazione a presentare ricorso giurisdizionale al presidente della Regione siciliana per impugnare il decreto Lo Bello.