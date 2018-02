Mascalucia, recuperato dipinto rubato nel 2007

Mascalucia - E' stato ritrovato dai Carabinieri di Siracusa un dipinto del '700 rubato nella chiesa "Santa Maria della Consolazione" a Mascalucia. Si tratta un dipinto del XVIII sec., olio su tela, raffigurante la Madonna, rubato nel 2007. Il recupero del dipinto è avvenuto a conclusione delle indagini svolte con i militari di Mascalucia, grazie al costante monitoraggio del mercato antiquario.

Sono state comparate, infatti, le immagini di alcune opere poste in vendita da un esercente catanese con quelle contenute nella banca dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti. Si è scoperto, così, che si trattava del dipinto rubato 11 anni fa. L'antiquario, tra l'altro, non ha nessuna responsabilità, in quanto aveva regolarmente acquistato il dipinto da una donna catanese che invece è stata denunciata per ricettazione. Il mercato illecito dell'antiquariato, insomma, continua ad essere particolarmente fiorente in Sicilia, soprattutto nella parte Sud-Orientale dell'Isola.