Sting a Taormina, biglietti da 120 a 421 euro terminati in mezzora

Taormina - Alla faccia della crisi, in mezzora i biglietti per il concerto di Sting del primo agosto 2018 a Taormina, presso il teatro antico, sono terminati. I prezzi? Da 120 euro a 421 euro, passando per i mediani 215 euro, 219, 306 euro. La vendita è iniziata online stamani alle 11,00 e già alle 11,35 i biglietti sono terminati. Una coppia che volesse andare a vedere Sting nelle prime file spenderebbe 842 euro più 28 euro di spedizione dei ticket. Auguri. C'è crisi, c'è grossa crisi.