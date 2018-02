Volotea offre 100 mila voli a 5 euro. C'è Palermo e Catania

Nuova super offerta di Volotea, la Compagnia Aerea spagnola che ci ha abituati a promozioni low cost da prendere al volo, che ha messo in vendita 100.000 voli a partire da 5 euro.

100.000 biglietti aerei per viaggiare e visitare le capitali più trendy in Europa con 5 euro. Tante le tratte in partenza dall’Italia per le più belle città d’Europa: da Venezia a Catania, da Palermo a Verona, da Lampedusa a Torino.

Ecco tutte le offerte di Volotea, o date uno sguardo ai voli più economici in partenza dagli aeroporti italiani verso tutte le destinazioni del mondo. Voli low cost qui.