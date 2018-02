Gentiloni: la Ragusa-Catania si farà

Catania - “Abbiamo sottoposto la questione dello stop all’iter per il raddoppio della Ragusa-Catania direttamente al premier Gentiloni, proprio mentre si trovava nel capoluogo etneo per alcune visite istituzionali e abbiamo avuto modo di incassare, ancora una volta, le rassicurazioni del Governo”. Lo annuncia il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, segretario alla Presidenza dell’ARS. “Il presidente Gentiloni - riferisce Dipasquale - ha assicurato che sarà suo preciso impegno occuparsi dell’iter e far sì che il progetto approdi al Cipe alla prossima seduta utile”.