Modica: La classe dei record. Runiti 21 volte in tre anni. C'è pure il sito

Modica - La classe 1969/1970 "III C Pietro Scrofani", è molto particolare: in poco meno di tre anni, si sono riuniti per ben 21 volte. Addirittura, sono volati fino in Germania pur di incontrarsi e non mancare al consueto appuntamento. A 45 anni dalla fine dell'anno scolastico 1969-1970, il primo incontro: tre ex alunni della terza media "Pietro Scrofani" di Modica si sono reincontrati e hanno deciso di contattare anche tutti gli altri, in tutto una trentina di persone.

L'amicizia, che non si era mai perduta in questi anni, si è così ulteriormente rafforzata. Addirittura, è stato creato un sito internet che racconta le vicende di questa classe così unita dopo tutti questi anni.

Adesso, però, arriverà un appuntamento importante: il 3 marzo 2018 la Terza C si riunirà per un altro incontro e festeggeranno il millesimo giorno dalla prima riunione di classe con una grande festa.

Gianni Armenia, creatore del sito internet dedicato alla III C, ha spiegato: "La nostra è una classe particolare perchè dopo 45 anni abbiamo ritrovato l'affiatamento che avevamo sui banchi di scuola. E' un gruppo straordinario anche perchè mogli e mariti si sono trovati, a loro volta, benissimo con questo gruppo". Un'amicizia solida, talmente solida, da sfidare il passare del tempo, le lunghe distanze e i problemi quotidiani.