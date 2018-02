Riunione di condominio, rassegna teatrale a Vittoria

Vittoria - Riunione di condominio, atto secondo. Il collettivo ConTatto è lieto di annunciare la seconda edizione della rassegna di teatro d’appartamento. Per il secondo anno consecutivo, infatti, nel salotto di Via Duccio Galimberti, 113, a Vittoria (Ragusa), ribattezzato Teatro Forcone, il gruppo di attori vittoriesi, organizza un cartellone di teatro contemporaneo denominato Riunione di condominio.

Il primo spettacolo in programma, che ha già fatto registrare il tutto esaurito, è Terra di Rosa, vite di Rosa Balistreri, che andrà in scena domani, venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 21, per la prima volta in provincia di Ragusa. Il monologo, scritto e interpretato da Tiziana Francesca Vaccaro, racconta la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana degli anni Settanta. La cantautrice è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare. Rosa, una bambina che diventerà forte e coraggiosa, che non si adeguerà mai al ruolo di figlia e moglie fissato per lei dalla famiglia e dalla società. Rosa, una ragazza he imparerà a leggere e a scrivere a 22 anni, per non essere più schiava. Rosa, una donna che canterà di liberazione e rivoluzione, facendo risuonare il proprio canto in tutta la Sicilia, come un urlo. Rosa, una cantante che con la propria voce girerà il mondo, tenendo i piedi sempre ben piantati nella sua terra d’origine, per non perdere mai il contatto con la vita, difficile, aspra, appassionata.

Il secondo spettacolo della rassegna è Il mio canto libero, omaggio a Lucio Battisti, previsto giovedì 22 marzo 2018. Ideato e interpretato da Lillo Puccio, vuole essere un omaggio al cantautore romano. Un percorso tra i brani che hanno segnato un tratto importante della canzone italiana e che fanno parte dell’immaginario collettivo di intere generazione.

Anche questa edizione di Riunione di condominio si conclude giovedì 17 maggio 2018, con una performance teatrale del Collettivo ConTatto, dopo il successo della tournée romana di Principianti in amore. Si tratta di una prima assoluta della nuova produzione del gruppo di attori siciliani. La pièce teatrale, dal titolo Facciamo luce, è scritta da Francesco Savarino e Cinzia Aronica. L’attrice firma anche la regia dello spettacolo. Il disegno luci è opera di Daniela Sanfilippo. Le musiche originali di Lillo Puccio.