Ragusa, dopo la revoca, la ditta mensa Stefano Srl fa ricorso al Comune

Ragusa - La Stefano Srl, la ditta che forniva i pasti mensa ai bambini delle scuole di Ragusa a cui è stato revocato l'appalto, ha deciso di far causa al Comune di Ragusa, proprio quando oggi riparte il servizio grazie ad una nuova ditta. Dopo qualche giorno di stop, dunque, il titolare della Stefano Srl, Franco Flaccavento, ha dichiarato che presenterà un ricorso al tribunale.

Flaccavento e la ditta Stefano Srl, dunque, cercheranno di far valere le loro ragioni in tribunale, visto che quantomeno le mamme ragusane non le hanno mandate giù.

In un'intervista, Flaccavento dichiara che il principale errore è stato quello di partire subito dopo le festività natalizie, in un periodo convulso in cui non ci sarebbe stato abbastanza tempo per prepararsi. Insomma, si è partiti con il piede sbagliato e poi non c’è stato più il tempo per recuperare.

La ditta che attualmente è stata deputata alla consegna dei pasti è la "Gran Menù", ditta arrivata seconda all'appalto. Già da oggi saranno rilasciati un migliaio di pasti e, a detta stessa dei funzionari del Comune di Ragusa, saranno effettuati assaggi particolari per verificare la bontà del cibo ed evitare, dunque, che si scateni ancora una volta una guerra, anche se la partita resta tutt'ora aperta.