Davide Stival questa sera ospite in studio a Quarto Grado

Andrà in onda questa sera, venerdì 16 febbraio, in prima serata su Rete 4, un nuovo appuntamento con "Quarto Grado", la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ospite in studio Davide Stival, il padre di Lorys, 8 anni, ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre 2014. Per quest’altro efferato caso di cronaca, la madre Veronica Panarello è stata condannata in primo grado a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e occultamento di cadavere.