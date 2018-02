Tempo di tartufi anche sugli Iblei: a pranzo con lo chef Massimo Schininà

Periodo di tartufi anche sugli iblei. In particolare, esiste una varietà chiamata "bianchetto" che è molto apprezzata e amata dagli chef locali. Proprio per esaltare questo pregiatissimo prodotto della terra, diffusissimo anche dalle nostre parti, lo chef Massimo Schinità del ristorante "Le Magnolie" di Friginti propone un pranzo unico ed esclusivo per il 25 febbraio. "A pranzo con lo chef": questo il nome dell'iniziativa e il menù è tutto a base di tartufi, rigorosamente iblei e rigorosamente freschi.

Si parte con un aperitivo di benvenuto: uovo in crosta di cuturru su patate tartufate, arancino con ragusano semi-stagionato con piselli e tartufo, chips di pane con crema di broccoletti, ladro salato e scaglie di tartufo, cialda di grana e nocciole con crema pasticcera salata e salsa al tartufo. In abbinamento "Euphoria" Spumante brut rosè di Frappato.

Si continua con Lacerto leggermente affumicato con tartufo, maionese allo zafferano e zenzero, cialde di pane soffiato e briciole di funghi porcini. In abbinamento "Adonè" Moscato-Sicilia DOC.

Primo: Riso nero Venere con carciofi, fonduta di ragusano, tartufo e lamelle e chips di pancetta. In abbinamento "Laetitya" Frappato-Sicilia DOC.

Secondo: Costine di vitello arrosto con galletta di patate, funghi cardoncelli al timo, crema di aasparagi e salsa al tartufo. In abbinamento "Emiryam" Syrah-Siciliano DOC.

Si conclude con il "Saluto dello chef".