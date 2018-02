Kappa, il nuovo singolo di EdoBass ed Eyen

EdoBass ed Eyen, sono due fratelli che amano fare musica a 360 gradi e da qualche giorno hanno rilasciato sul web il nuovo singolo KAPPA. I componenti dell’etichetta Mitra Music Records curano sia la produzione musicale che il testo mentre l’immagine web e i videoclip sono affidati al socio Gianluca Guarino.

Al mix e master ci ha pensato Cash One componente dei Rubik Beats che garantisce ormai una sicurezza per quanto riguarda il sound. Il singolo sprigiona energia da tutti i pori, l’outfit del video è quasi totalmente firmato dal noto marchio utilizzato come titolo del singolo.