Pippo Digiacomo si candida a sindaco di Comiso

Comiso - Pippo Digiacomo si ricandida a sindaco di Comiso. L'ex deputato regionale ed ex sindaco della città casmenea, ci rirpova ed è il primo a scendere in campo alle amministrative di primavere ufficializzando la sua candidadura. Digiacomo, dopo aver perso le ultime regionali, sfiderà dunque l'attuale sindaco uscente, Filippo Spataro, che proverà a candidarsi per il secondo mandato consecutivo.

Digiacomo ha dichiarato che Comiso è il suo "grande amore" e ha dichiarato di aver infomato già il segretario provinciale e regionale del suo partito. Non sarebbe il primo ex onorevole a "scendere in campo" alle amministrative e vincere: l'ex onorevole ed ex sindaco Sebastiano Gurrieri vinse l'anno scorso a Chiaramonte. Che in giro ci sia una certa voglia di "ritorno al passato" è cosa nota, basta guardarsi in giro, anche a livello nazionale. Potrebbe essere questo, il momento giusto, anche per Pippo Digiacomo.