Siracusa: dal 29 marzo 80 euro per dormire al Monasteri

Nuova entrata del gruppo di gestione alberghiera JSH Hotels Collection: è I Monasteri Golf Resort, 5 stelle non lontano dalla costa siracusana e dalle capitali del barocco siciliano.

Inserito in una proprietà di 80 ettari, la struttura è un ex convento benedettino divenuto successivamente dimora di alcuni casati nobiliari e nel 2012, attraverso un’imponente opera di ristrutturazione, riconvertito in struttura ricettiva.

Il resort è composto da una grande villa centrale e da altri quattro edifici che in origine venivano utilizzati come alloggio dai fattori e deposito per gli attrezzi. L’intera struttura riprende la tipologia e le caratteristiche della classica villa romana che, nel momento fiorente dell’Impero, caratterizzò l’aspetto della campagna siciliana.

Sia le opere di ristrutturazione che di costruzione vera e propria sono state di tipo conservativo per garantire continuità con la tradizione dell’architettura rurale del luogo, attraverso l’uso di materiali tipici: pietre, intonaci, cotto, strutture in legno naturale si inseriscono armoniosamente in un ambiente carico di storia e ricco di rigogliosa vegetazione.

All’interno di una piantagione di aranci, limoni e melograni si estende il campo golf 18 buche par 71, disegnato dagli architetti David Mezzacane, presidente dell’Associazione Italiana Architetti Campi da Golf, e Vincenzo Mazzacane.

Lo chef stellato Andrea Ribaldone cura il food concept del ristorante del resort.

Ampie piscine sia esterne che interne e una Purity SPA in pietra con bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, massage room e cabine di bellezza offrono agli ospiti opportunità per ritrovare il benessere.

Per soggiorni dal 29 marzo al 4 novembre 2018, i prezzi partono da 80 euro a persona, al giorno, per un soggiorno di almeno 3 notti in camera Superior doppia, con trattamento di camera e colazione. La quota include: 3 o più notti nella tipologia di camera prescelta, prima colazione a buffet, 1 percorso Spa di 1,5 ore per adulto ogni 3 giorni di soggiorno; spa kit: accappatoio, ciabattine e telo; local coach a disposizione per consigliare e organizzare esperienze e itinerari non convenzionali alla scoperta del territorio; PC a disposizione presso il Business Center; parcheggio.