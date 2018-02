Incendiata una macchina a Scoglitti

Vittoria - E' stata data alle fiamme ieri sera, in via Venezia a Vittoria, una Suzuki Vitara. La polizia è intervenuta ieri sera intorno alle 22.30. L'auto è di proprietà di un vittoriese che ha dichiarato di aver notato delle fiamme fuoriuscire dal vano motore per poi propagarsi in tutta l’autovettura, si tratta verosimilmente di incendio spontaneo.