Tentato furto in pieno giorno in un appartamento a Ragusa

Ragusa - Tentato furto in pieno giorno a Ragusa, nella zona di Viale Dei Platani. Un attico è stato trovato dai proprietari completamente a soqquadro poco dopo le 11.00 di ieri mattina.

Molto probabilmente, i ladri sono stati disturbati da qualcuno o qualcosa e non hanno potuto portare a termine l’azione: erano in cerca di oro, preziosi e contatti ma non hanno avuto il tempo di rovistare con calma in tutta la casa. La porta d’ingresso è stata, invece, forzata con un trapano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ragusa per i dovuti accertamenti. E’ stata sporta regolare denuncia. Indagini in corso.