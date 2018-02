Cucciddatu scaniatu, patrimonio gastronomico della primavera diffusa

Scicli - Bontà a 360°! Il “cucciddato” di Scicli è un soffice cerchio di gusto che racchiude nel suo impasto tutti gli ingredienti di un primo piatto e il racconto di una tradizione.

In occasione della Primavera Diffusa, 23, 24 e 25 Marzo, il Welcome Point di Scicli ricorderà questa storia a chi l’ha già sentita dai propri nonni, e la racconterà a chi, in viaggio, la sente e assapora per la prima volta.

Primavera Diffusa celebra, infatti, l’incontro tra residenti e viaggiatori e lo scambio culturale che da esso deriva.

Il “cucciddato” fa parte del patrimonio culturale di Scicli, e la Primavera Diffusa sarà un momento di condivisione.

Fatto di ingredienti “poveri” e facilmente recuperabili anche nelle case meno abbienti (farina di grano duro, acqua, strutto, lievito, pepe nero, salsiccia fresca,caciocavallo grattugiato) il “cucciddato scaniato” rappresenta una tradizione gastronomica tramandata da generazione in generazione. Oggi lo troviamo nei panifici, nelle rosticcerie, nei ristoranti, anche con qualche variante secondo i gusti ma alla base della preparazione c’è sempre un procedimento originale e una storia autentica da raccontare.

Segna l’evento tra i tuoi appuntamenti imperdibili per iniziare la nuova stagione. Primavera Diffusa: da venerdì 23 a domenica 25 marzo. Per alcuni sarà una scoperta, per altri una riscoperta, per tutti sarà una festa di sapori e di tradizioni.