Lorenzo Licitra, live session su RTL 102.5

Il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, Lorenzo Licitra, sarà ospite su RTL 102.5 durante una Live Session. A questo appuntamento radiofonico, nei mesi scorsi, hanno partecipato Francesco Gabbani, Benji & Fede ed Enrico Nigiotti. L’appuntamento con la prima clip del giovane cantante ragusano è per mercoledì 21 febbraio. Lorenzo Licitra si esibirà in una inedita versione voce e piano di "In The Name Of Love”, canzone che gli ha permesso di vincere X Factor e una speciale versione di “Don’t You Worry Child” degli Swedish House Mafia.

Ogni mese un artista presenta a RTL 102.5 LIVE SESSION alcuni brani in una performance acustica intima ed esclusiva che andrà online su tutte le piattaforme web, social e sul canale ufficiale YouTube di RTL 102.5; alcune incursioni avverranno anche in Radiovisione dove andranno in onda delle pillole di RTL 102.5 LIVE SESSION sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it per poter vivere le immagini inedite di un live irripetibile.

L'appuntamento è per mercoledì 21 febbraio h.13.00.