Cercasi guardiano di fenicotteri

Cerchi un lavoro dei sogni? Alle Bahamas, il mega resort di lusso (2.300 camere) Baha Mar cerca un «Chief Flamingo Officer», ovvero un «Guardiano di fenicotteri». In cosa consiste il lavoro? semplice, passare le giornate in un ufficio su una spiaggia caraibica dedicandosi alla cura dei fenicotteri rosa, capire di cosa hanno bisogno, assisterli.

Per ottenere l'impiego è necessario essere un zoologo laureato e saper entrare in vera simbiosi con la colonia di fenicotteri di queste spiagge, occupandosi della loro salute, della loro alimentazione e persino di «incoraggiare» o «scoraggiare» la loro riproduzione. Lo scopo del resort è quello di sviluppare un «Beach Sanctuary» che sappia stupire i turisti e per questo è in cerca di esperti di ogni genere. Lo scopo, dunque, è fare della colonia di fenicotteri un elemento attrattivo.