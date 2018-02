Scicli - A Scicli il 26 febbraio prossimo si svolgerà “La Giornata dei Giovani per la sicurezza stradale” .

E’ un appuntamento ricorrente che vede in città, tutti uniti per riflettere su questo importante tema: Scuole, con capofila l’Istituto Q. Cataudella, Il Comune, le Associazioni “ Scuola famiglia e Giovani Vite da amare” ed i Gruppi locali di Sport, Arte e Danza, con l’ adesione della Provincia, dell’Associazione nazionale famiglie vittime della strada e delle Forze dell’Ordine

E’ dedicata al ricordo del Giovane Dario Campo, scomparso a 26 anni per incidente di moto ed insieme a Lui ai tanti Giovani deceduti per incidenti sulla strada, di cui anche il nostro territorio purtroppo nel passato non è stato immune.

E’ la decima edizione consecutiva e per questo le Associazioni organizzatrici stanno cercando di darvi un risalto quanto maggiore possibile.

Si svolgerà al teatro Italia ed impegnerà quasi tutta la giornata.

Al mattino, in piazza Italia, tra le 8.30 e le 9.30, vi sarà una visita di alcune installazioni sulla sicurezza stradale, ideate e realizzate dalle associazioni interessate.

Seguirà, all’interno del teatro Italia, un convegno sulla sicurezza stradale dal titolo “ Insieme per la prevenzione” rivolto a tutti e con particolare riguardo ai Giovani ed alle loro famiglie

I due momenti si preannunciano particolarmente interessanti.

Il primo, per la novità dell’approccio al tema della sicurezza stradale con illustrazioni didattiche spiegate da un psicologa del traffico stradale , dott.ssa Chiara Carpinteri che lavora in questo settore con un ”Gruppo di psicologi denominato “Arché” .

Sarà presentato da Carmelo Riccotti La Rocca, giornalista, direttore di Radio 74.

Il secondo, per la presenza di eminenti studiosi tra cui: il Prof. Emanuela Scafato, primo ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità; il Comandante dei CC. di Modica, Cap. Francesco Giacomo Ferrante; il prof Francesco Schembari, già docente di Matematica e fisica e dirigente scolastico in diversi Istituti di Ragusa.

Il convegno sarà introdotto presentato e coordinato dal dr Salvatore CANNATA, direttore di Video Regione.



La sera poi , con inizio alle 21,00, I giovani daranno vita ad uno spettacolo di musica, danza e poesia, curato da due eminenti ragusani, quali: il pittore e scrittore Franco CILIA ed il prof. di matematica , “Narr Attore , Ciccio Schembari.

Sul palco, notissimi ed apprezzati: l’Accademia della musica di Uccio Ingarao e Lina Pluchino; l’Akademy di Luisa Sinacciolo; Olimpo Dance di Gianni Falla; e La Piramide di Romina e Gianni Galante; e tanti altri.

Ed eccezionalmente anche il tenore Giuseppe Ranzani, che interviene avendo conosciuto il giovane Dario e condiviso con lui momenti di giovialità.

La manifestazione si aprirà il giorno precedente, domenica 25 febbraio, con una cerimonia religiosa nella Chiesa di San Giorgio di Donnalucata, dedicata al ricordo delle vittime della strada . al termine della quale sarà esposta al pubblico e benedetta una scultura del Cristo Crocifisso , collocata nella cappella del SS. Sacramento, opera di Carmelo Candiano e donata alla Chiesa dalla famiglia Campo.