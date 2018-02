Il Duo Calliope ieri sera protagonista in musica a Ragusa

Ragusa - Grande successo ieri sera al Teatro Don Bosco di Ragusa per il concerto intitolato “Danzano per l’Europa con fantasia” inserito nell’ambito della 23esima Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” patrocinata dal Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. Protagonista il Duo Calliope formato dai bravissimi Artaresh Stamboltsyan al violino e Sarah Stamboltsyan al pianoforte, che hanno eseguito un programma molto vario spaziando dalle sonate di Corelli e Schubert alle Danze Ungheresi di Brahms e quelle rumene di Bartok. I due bravi musicisti hanno eseguito ogni composizione con altissima precisione e dolcezza di suono, sicurezza tecnica e grande musicalità, e con una sintonia fuori dal comune. Artaresh ha suonato il suo violino con virtuosismo, cambiando il suono con grande naturalezza passando dal pianissimo alla ruvidezza del violino zigano spingendo al limite le sue possibilità espressive, sempre con pieno controllo e in pieno abbandono emotivo. Anche Sarah ha suonato con padronanza tecnica ed interpretativa, amalgamando con sapienza le varie voci, tale da lasciare al violino il dominio quando richiesto, e da mettere anche in risalto il pianoforte, realizzando così la pienezza del discorso musicale grazie al magico dialogo tra i due strumenti. Calorosissimi gli applausi del numeroso e affascinato pubblico al quale il Duo ha concesso un famoso bis. Proseguono così i successi dell’Associazione Musicale Melodica. Prossimo appuntamento si intitola “Exodus, tra melodie ebraiche e ritmi balcanici” e vedrà protagonista il fantastico Trio d’Autore” (Sabrina Gasparini vocalist, Gen Llukaci violino, Claudio Ughetti fisarmonica). Il prezzo del biglietto è di 10 €, ridotto 5 € per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente). L’ingresso in sala è previsto dalle ore 20. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it.