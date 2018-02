La notizia falsa dell'arresto dell'on. Gino Foti

Potere della tecnologia, e dell'errore unamo. Ragusanews ha pubblicato in home page, giovedì 8 febbraio, per pochi minuti, la notizia dell'arresto dell'ex deputato siracusano Gino Foti. La notizia è stata cancellata dopo pochi minuti dalle ultime ore ed era riemersa, per via di un errore del database dall'archivio del nostro giornale, l'archivio del 2012. Il mancato controllo umano sull'errore fatto dal software ha combinato il resto. Dell'errore chiediamo scusa al diretto interessato e ai lettori.