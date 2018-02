Catania, un master per la promozione turistica

Catania - Master in promozione turistica? A Catania sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario di II livello in “Promozione turistica e management del patrimonio culturale ed ambientale”, istituito per l’anno accademico 2017/2018 dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania.

Il Master vuole sviluppare le capacità individuali di progettazione, produzione, promozione e coordinamento di eventi e iniziative legate alla gestione dei beni culturali ed ambientali, nonché alla promozione turistica e allo sviluppo di un’offerta turistica integrata.

Il Master intende formare le seguenti figure: Sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale; Curatori e conservatori di musei; Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate.

L’articolazione in ore prevede 400 ore di lezione frontali, seminari, esercitazioni, 800 ore di studio personale comprensive di 75 ore per la preparazione della prova finale, e uno stage di 300 ore.

Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, ammessi seguendo una graduatoria di merito. Sono previste borse di studio da parte dell’INPS. Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 7 marzo.



http://www.unict.it/it/didattica/master-universitari/2017-2018/promozione-turistica-e-management-del-patrimonio-culturale-e