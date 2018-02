Comiso, il centrodestra sceglie Maria Rita Schembari

Comiso - Maria Rita Schembari è il nome su cui il centrodestra comisano sembra convergere in vista delle prossime elezioni amministrative. Consigliere comunale con grande visibilità in questa consiliatura, è la persona che al momento incarna l'identikit dello sfidante del sindaco uscente Filippo Spataro, alle prese con la grana dell'autocandidatura dell'ex deputato Pippo Digiacomo, che ha chiesto le primarie nel Pd per scalzare il sindaco uscente, al suo primo mandato. Spataro ha annunciato di raccogliere il guanto della sfida, accettando le primarie e rinunciando a una ricandidatura di diritto. La lacerazione interna al centrosinistra è il miglior viatico per la Schembari.