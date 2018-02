Enoteca Trinacria in T'Avola: la Sicilia nel piatto. FOTO

Avola - Avete mai avuto la sensazione di avere nel vostro piatto un pezzo di Sicilia? Se non vi è mai capitato, dovete fare un salto all’Enoteca Trinacria in T’Avola. Come suggerisce il nome, questo posto delizioso si trova nella cittadina di Avola, in provincia di Siracusa. Pochi tavoli, una salumeria di alta qualità e un locale che ricorda un garage sistemato per l’occasione. L’Enoteca Trinacria in T’Avola è un posto trascinato dalla simpatia e dalla cortesia dei proprietari, Salvo e Gianna, che fanno sentire gli avventori quasi come fossero persone di famiglia.

Il posto, come si diceva, è molto alla buona: nato come enoteca, la passione per i formaggi del proprietario lo ha trasformato in un locale dove degustare un ottimo tagliere di salumi e formaggi di grande qualità. La nostra cena è stata superba: un enorme tagliere composto dai migliori salumi dei Nebrodi e delle Madonie (prosciutto cotto, prosciutto crudo, coppa, salame al pistacchio, salame al tartufo, capocollo) e da una eccellente selezione di formaggi (piacentino ennese e vari formaggi Etna DOP che definiremmo a dir poco eccezionali).

Ma la cena all’Enoteca Trinacria in T’Avola è anche altro: si parte con dell’ottima ricotta di pecora e capra, seguita da un rotolo di prosciutto aromatico al formaggio. Insieme al tagliere, inoltre, il padrone di casa vi porterà anche delle uova di quaglia al tartufo (tartufo rigorosamente di stagione e locale, in questo periodo è stato usato il bianchetto), del formaggio Pecorino siciliano stagionato 14 mesi ricoperto da finger lime (il cosiddetto caviale di limone) prodotto da un’azienda che si trova alle pendici dell’Etna e per concludere dei pizzoli ripieni di formaggi e capuliato. Le confetture di accompagnamento sono prodotte da Gianna e meriterebbero un articolo a parte: ci limitiamo a dire che era veramente eccellente la composta di mele e lavanda.

Vi garantiamo che farete fatica a finire l’intera cena, soprattutto se accompagnata da un calice di vino o birra (anche in questo caso viene offerta una selezione di vino e birra siciliani). Salvo, che ha un’ottima parlantina e ha il dono di sapersi spiegare, ci ha detto che il posto è nato dalla sua passione per i formaggi, passione trasformata in qualcosa di produttivo “invece di stare a guardare il calcio e la moto GP”. Parole sue.

Prezzi più che onesti: un tagliere per tre persone, una birra artigianale, due calici di vino rosso “Passo delle mule” duca di Salaparuta, 42 euro. Ovvero, 14 euro a persona.

Consigliatissimo per chi ama i formaggi e i salumi di grande qualità.

Foto: Davide Modesto