Ispica, Maurilio Fava candidato alle Regionali in Lombardia

Ragusa - Maurilio Fava, 32 anni originario di Ispica è uno dei nuovi candidati per Fratelli d’Italia alla Regione Lombardia, in occasione delle elezioni regionali del 4 marzo.

Il motivo della sua candidatura è molto chiaro: “A Milano e provincia, come in tutta la Lombardia ci sono siciliani in ogni azienda e condominio. Se oggi la Lombardia è la regione con la più alta crescita di Pil è anche per merito nostro. Dei nostri padri e delle nostre madri immigrati tanti anni fa, dei giovani come me che hanno lasciato la propria terra in cerca di lavoro. Io voglio rappresentare proprio loro, e voglio farlo in una forza di centrodestra che ha lavorato bene negli ultimi cinque anni e che, con Fratelli d’Italia, punta all’unità del Paese” spiega Fava.

Fava è in Lombardia da ormai 14 anni. Project manager per una primaria azienda di consulenza informatica alle imprese e sposato con una ispicese, ha a cuore i suoi corregionali, il rispetto del loro onore per il valore dato al Nord, e crede nelle nuove opportunità offerte dalla tecnologia.