Spaccio di cocaina, arrestato Andrea Di Martino

Vittoria - E' stato arrestato dalla polizia Andrea Di Martino, Vittoriese, pluripregiudicato, 27 anni, accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina. Di Martino, già arrestato lo scorso anno dalla Polizia di Stato perché deteneva, sempre in casa, oltre 1kg di marijuana (in quell’occasione nel forno), è stato oggetto di un'ulteriore perquisizione.

Un gruppo bussava alla porta mentre gli altri controllavo le finestre per bloccare vie di fuga o proprio per evitare che venisse gettata della droga. Nel tentativo di non essere trovato in possesso della cocaina, Di Martino ha tentato di gettare la droga dalla finestra. Un agente, però, ha preso al volo la busta con oltre 30 grammi di cocaina.

Considerati precedenti penali, l’uomo è stato condotto direttamente in carcere a disposizione della Procura della Repubblica iblea.