Vittoria: il comparto agricolo in agitazione

Vittoria - Il comitato anticrisi agricola della Sicilia, comunica che Martedi 20 Febbraio 2018 alle ore 10.30 davanti al mercato ortofrutticolo di Vittoria, avrà inizio lo stato di agitazione del mondo agricolo, per il perdurare dei prezzi fallimentari a cui vengono venduti i nostri prodotti ortofrutticoli, a causa dell'invasione nei mercati e supermercati del Nord-Italia, delle produzioni Estere a prezzi di gran lunga inferiore ai nostri.

Due mesi invernali già passati hanno prodotto incassi fallimentari per gli agricoltori e ci sono grandissime difficoltà per riuscire ad onorare i debiti, accesi con i vari fornitori e banche, per iniziare la campagna agraria 2017/2018. Continuando con il prezzo di vendita in media a 0.60 centesimi al KG, centinaia di aziende saranno al collasso e non avranno più la possibilità di ripartire per la prossima stagione senza considerare le ripercussioni economiche che tutto ciò, sta provocando nelle nostre città che vivono esclusivamente di agricoltura.