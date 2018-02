Meridiana diventa Airitaly e vuole soppiantare Alitalia

Meridiana cambia e diventerà Airitaly e, con il supporto del nuovo azionista Qatar Airways, punta a diventare "il vettore nazionale per l'Italia", scalzando così Alitalia, la nostra compagnia di bandiera perennemente in crisi.

"Dimostreremo che la stella siamo noi" ha detto il group Ceo di Qatar Airways, Akbar Al Baker, presentando i piani di sviluppo di Airitaly. ''In 5 anni la flotta crescerà a 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri", ha indicato Francesco Violante, presidente di Meridiana.Air Italy. In 5 anni Airitaly avrà 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri&rdquo. L&rsquohub sarà Malpensa mentre l'headquarter resterà a Olbia. Ai dipendenti andrà il 20% degli utili.

Malpensa è l'hub scelto e l'idea è quella di incrementare i voli dal Nord Italia verso i Paesi internazionali. Speriamo che anche per il sud ci sia in progetto qualcosa.