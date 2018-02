Bike, Stefano Ferlito e Giulia Dierna primi al Campionato Siciliano MTB XCO

Chiaramonte Gulfi - Stefano Ferlito e Giulia Dierna, due giovanissimi atleti chiaramontani, appena 13 anni, si sono distinti nella seconda prova del Campionato Siciliano MTB XCO denomina “Seconda prova XC Comunelli – Coppa Sicilia. Hanno partecipato oltre 250 atleti, agonisti e amatori provenienti da tutta la Sicilia: Sia Ferlito che Dierna, entrambi esordienti, hanno primeggiato nella classifica di categoria.

Entrambi sono tesserati con la società Kasmene bike di Comiso. Ottimo anche il risultato degli altri componenti della squadra, con un secondo posto di categoria per Giuseppe Barbagallo e buon piazzamento per Giuseppe Zammitto, Davide Brullo e Giuseppe Picciotta. Con la vittoria di ieri, Ferlito e Dierna balzano al primo posto della classifica regionale della loro categoria dopo essersi piazzati della loro categoria dopo essersi piazzati la scorsa settimana al secondo posto (Ferlito) e al primo posto (Dierna) nella gara disputata a Siracusa. Prossimo appuntamento per il 4 marzo in occasione della 3° prova che si svolgerà a Comiso.