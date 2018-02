Blues di San Vito, il nuovo singolo della Tinto Brass Street Band. VIDEO

Ragusa - Ladies and Gentlemen, ecco a voi il Blues di San Vito. La Tinto Brass Street Band lancia il nuovo singolo Don't let me wait in vain (St. Vito's Blues), con testo e musica originale e contemporaneamente lanciano il video promo su facebook e youtube. Vi starete chiedendo come mai un blues dedicato a San Vito. Semplice: si tratta del brano che fa parte della colonna sonora del film di Alessio Micieli "Cristiano Rolando" a cui la Tinto Brass ha partecipato durante i titoli di coda e componendo questo brano.

I titoli di coda del film di Alessio Micieli sono stati girati a San Vito, a Chiaramonte Gulfi: da qui, il Blues di San Vito. Il video è molto divertente ed è stato girato alla "Rivendita carne locale" di Ragusa ed è ispirato ai festeggiamenti del carnevale nella tradizione di New Orleans, città del blues per eccellenza.

Hannno partecipato al video più di 30 comparse fra amici, musicisti, giocolieri, lo stesso Alessio Micieli e i clown in corsia dell'associazione "Ci ridiamo su". Il video è divertente e coinvolgente e le musiche ricordano tanto il vecchio blues, ma con quel tocco di moderno che riesce a regalare all'ascoltatore una sensazione di "vintage".

La regia è firmata dal filmaker Alessandro Lauria.